Le festival Arabesques de Montpelier aura lieu cette année du 12 au 23 septembre. Habib Dechraoui, le directeur artistique, explique le changement de dates et dévoile le programme de la 13ème édition d'un festival dont le rayonnement ne cesse d'augmenter.

La ville de Montpellier au sud de la France s’apprête à abriter l’édition 2018 du festival «Arabesques». Cet événement, dédié aux arts du monde arabe, en est à sa treizième édition, prévue du 12 au 23 septembre 2018.

Pour la première fois en 13 ans, ce festival n’aura pas lieu en mai. «C’est une édition un peu spéciale puisque pour la première fois en 13 ans, cet événement n’aura pas lieu en mai. C’est principalement dû au mois de ramadan qui a coïncidé cette année avec les dates habituelles du festival. C’est une manifestation dédiée au monde arabe et c’était pour nous inenvisageable de l’organiser pendant ramadan», explique Habib Dechraoui, le directeur du festival Arabesques dans une déclaration à le360.

Si ce festival n’a peut-être pas la visibilité médiatique qu’il mérite, il bénéficie néanmoins au fil des ans, d’un flux impressionnant du public.

A peu près 30 000 spectateurs et 20 000 personnes viennent visiter chaque année les expositions et assister aux déambulations et concerts gratuits. Sans oublier qu’une cinquantaine de professionnels se déplacent à Montpellier pour assister au festival et surtout repérer les talents.

«De source avérée, aujourd’hui Arabesques est la manifestation pluridisciplinaire dédiée aux arts du monde arabe la plus importante en Europe. Mais il est vrai qu'en en terme de médiatisation, ce festival pourrait être plus visible. On y travaille. Il faut aussi savoir que c’est un festival qui se bat contre le sectarisme», souligne Habib Dechraoui.

Cette année, plusieurs artistes de renom sont attendus et ils ont pour la plupart fait leur première grande scène à Arabesques. Le cas de Trio Joubrane, Souad Massi, une grande habituée de ce festival. Tous les deux sortiront leur prochain album durant le festival. Même cas pour le tunisien Dhafer Youssef qui sera de la partie cette année avec un concert le 21 septembre à 22 heures au Domaine d’O.

Autre événement attendu est un récital de chansons interprétées par une dizaine d’artistes en hommage au poète palestinien Mahmoud Darwich et auquel va également participer Souad Massi.

Produit avec un budget de 600.000 euros, le festival Arabesques est une création de l’association Unisons.

Voici le programme complet de la 13ème édition du festival Arabesques

