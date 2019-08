© Copyright : DR

Le romancier marocain Miloudi Hamdouchi, ou "le lieutenant Colombo", comme beaucoup aimaient l’appeler, est décédé, vendredi, à Dar Bouazza, dans les environs de Casablanca, après une carrière littéraire prolifique dans le polar.

Le regretté fils de Sidi Bennour a été emporté par la maladie qui ne lui a pas laissé les temps d’écrire et de donner plus à un genre littéraire qui l’a passionné au point que les férus du polar l'ont surnommé lieutenant Colombo voire le Peter Falk marocain, en allusion à l’acteur qui a campé le rôle du fameux lieutenant du petit-écran.

Il a également contribué à l'enrichissement de la littérature marocaine avec une dizaine de romans policiers en langue arabe et française, dont certains ont été adaptés à la télévision, et c'est le cas notamment du polar "Le poisson aveugle" qui a rencontré un franc succès auprès du public.

Le défunt avait commencé sa vie professionnelle dans les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). En parallèle, il avait décroché un doctorat en criminologie, ce qui lui a permis de se reconvertir dans l'enseignement supérieur en tant que professeur en droit pénal.

Sa passion pour l’écriture des polars, un genre qu'il affectionnait particulièrement, ne l'a jamais quitté. Dans une de ses déclarations, il avait même affirmé que le Maroc se distinguait des autres pays d'Afrique du Nord et du Moyen Orient par le développement du polar, qui demeure un genre relativement méconnu dans la région, en relevant que contrairement à d'autres styles, plutôt virtuels et fantasques, le polar se base sur des faits réels et analyse leurs causes objectives, sociales et morales.

Cet attachement particulier qu’éprouvait le défunt pour le roman policier relève de la nature de sa première fonction. En tant qu’élément de la police il a été amené à résoudre des énigmes criminelles et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a suivi des études universitaires en droit pénal et en criminologie pour approfondir ses connaissances en la matière.

Ces vastes connaissances que feu Miloudi Hamdouchi avait acquis ont fait de lui un écrivain exceptionnel dans sa catégorie, capable de retranscrire des faits véridiques dans un style riche, sensationnel et captivant mêlant poésie et didactique.

Feu Hamdouchi a enrichi la littérature marocaine avec une dizaine d'œuvres parmi lesquelles figurent le roman "Le poisson aveugle" qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique, "Relation privée", "Les griffes de la mort", "La Sainte Janjah" ou encore "Oum Tariq", ainsi que d'autres publications ayant trait au domaine juridique.