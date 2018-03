© Copyright : DR

Kiosque360. Des squelettes d’animaux, des météorites et des pierres précieuses provenant du Maroc sont en vente en ligne sur plusieurs sites. Comment ces objets rares et précieux se sont-ils retrouvés sur des plateformes d’e-commerce? C'est là toute la question.

Le trafic d'objets archéologiques, de météorites et de squelettes de dinosaures continue. On se souvient des remous provoqués par la découverte de pièces exceptionnelles dans des ventes aux enchères à l’international. Et voici que des pièces marocaines rares et préhistoriques apparaissent aujourd'hui sur des sites de vente en ligne, rapporte le quotidien arabophone Assabah dans son édition du mercredi 7 mars.

Le cas d'un animal marin, une espèce en extinction, en vente sur Ebay, attire particulièrement l’attention.

Sur ces sites de vente en ligne, l’offre est diversifiée: fossiles de dinosaures, météorites, ou pierres précieuses vendues parfois à partir de 7.000 dirhams la pièce.

Des trafiquants de pièces archéologiques et muséales s’arrachent, de par le monde, ces pièces qu’ils achètent à prix modique pour les revendre à prix fort. Le journal donne l’exemple d'un quartz de type Veloriane mis en vente au prix de 14.000 dirhams sur l’un de ces sites.