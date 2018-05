© Copyright : DR

La 5e édition du Festival Sidi Abderrahmane El Mejdoub du mot et de la sagesse sera organisé du 24 au 28 mai à Meknès.

C'est parti pour la cinquième édition du Festival de Sidi Abderrahmane El Mejdoub, qui se tient cette année, du 24 au 28 mai au complexe culturel Fkih Lamnouni à Meknès.

Initiée par l’Association "Forum de Meknès pour la culture et le développement" avec l’appui du ministère de la Culture, cette manifestation culturelle et artistique vise, entre autres, à valoriser le patrimoine immatériel marocain et à mettre en évidence le zajal et l’héritage culturel en tant que patrimoine national, outre la contribution à sa transcription à travers divers moyens dont l’image et le son.

Cette année, le festival rendra hommage aux artistes Abdelmajid Fennich et Hafid El Amrani.