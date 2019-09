© Copyright : DR

L’homme de théâtre français, Richard Martin, entamera une grève de la faim le vendredi 13 septembre, à l’issue d’un concert gratuit. La raison: le théâtre Toursky n’a pas reçu la subvention indispensable à son fonctionnement. Les détails.

Le célèbre metteur en scène, fondateur et directeur du théâtre Toursky de Marseille, Richard Martin, observera une grève de la fin à partir de vendredi 13 septembre. Cette grève débutera à l’issue d’un spéctacle musical, offert gracieusement, intitulé «Poètes vos papiers», interprété par Richard Martin et deux autres artistes, Lévon Minassian et Serge Arribas.

À l’issue du concert, Richard Martin et ses compagnons iront à l’Hôtel de Ville, où ils entameront leur grève de la faim.

La raison de cette grève est imputable au fait que la cité phocéenne n’a pas tenu sa promesse de soutenir le fonctionnement de la nouvelle salle Léo Ferré, et retiré la subvention de 85. 000 euros que devrait recevoir le théâtre Toursky.

Plusieurs milliers de personnes soutiennent activement cette grève. Une pétition a été lancée. Son objectif est de rassembler 25 000 signatures pour faire plier la mairie.

Richard Martin, à travers ce geste symbolique, engage son équilibre physique pour sauver son théâtre, haut lieu d’échanges culturels, où toutes les nationalités se produisent.

En termes d’engagement artistique, on ne fait pas mieux.