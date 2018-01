© Copyright : DR

La Fondation Mellakh-Hay a tenu, samedi, son assemblée constitutive au musée de Mouassine à Marrakech en présence de nombreuses personnalités du monde de l'art, de la culture, de la société civile et de la politique.

La Fondation ambitionne de faire connaitre et préserver l'œuvre d'Abdelhay Mellakh et vise à favoriser l'éducation et la sensibilisation à l'environnement, particulièrement de l'enfance en milieu rural, indique la Fondation dans un communiqué, précisant que plusieurs activités seront organisées au titre de l'année 2018.

Ainsi, la Fondation fait état notamment de l'installation d'un atelier d'art plastique dans le Haut Ourika en été 2018, l'établissement de partenariats pour la construction et le fonctionnement de classes maternelles, ainsi qu'une expérience en cours avec un collège de Fès et des universitaires donnant lieu à un catalogue et plusieurs expositions, relève le communiqué.

Seront également au programme, l'élaboration d'un petit livret sous le titre "Racontes moi ta ville, Marrakech" qui sera imprimé avec des actions pédagogiques, la plantation d'arbres sous le signe : "Plantez un arbre avec un enfant" qui est en cours dans le haut Ourika, et la sollicitude d'un artiste chaque année pour illustrer un livre pour enfants, ajoute la même source, précisant que le poste de médiateur culturel constitue un objectif important pour le programme 2018.

La Fondation relève, par ailleurs, qu'une exposition intitulée "Mellakh et la magie des lieux" se tient actuellement au musée de Mouassine, maison natale du peintre Abdelhay Mellakh, rappelant que la Fondation Mellakh-Hay est hébergée dans le musée de Mouassine, où un espace sera consacré à la présentation permanente de l'œuvre de l'artiste.