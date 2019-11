© Copyright : DR

Robert Redfort, Mouna Fettou, Roschdy Zem, Marion Cotillard, Elia Suleiman... Et la liste n'est pas terminée. Ce ne sont là que quelques noms de célébrités auquel un hommage sera rendu ou avec lesquels une "Conversation with" aura lieu, lors du FIFM de Marrakech, du 29 novembre au 7 décembre 2019.

Alors que la cérémonie d'ouverture de l'édition 2019 du Festival international du film de Marrakech approche à très grands pas, les annonces se succèdent à un rythme de plus en plus rapide. Aprés avoir dévoilé la composition du jury, les films en compétition et les autres sections parallèles, les organisateurs dévoilent à présent la catégorie Hommage et celle des conversations publiques avec de grands noms du cinéma.

Côté hommages, quatre grandes figures du cinéma issues de quatre continents seront de la partie. En plus de cette légende du cinéma américain qu'est l'acteur Robert Redfort, le FIFM aura également l'honneur d'accueillir l’un des plus grands cinéastes français, Bertrand Tavernier, auteur de l’une des œuvres contemporaines les plus importantes, et sans lequel la cinéphilie en France ne serait pas ce qu’elle est.

Le Festival rendra également hommage à l’une des personnalités les plus brillantes du cinéma marocain, l’actrice Mouna Fettou, qui, depuis près de trois décennies, mène une carrière aussi exemplaire que couronnée de bien des succès.

Enfin, c’est à un véritable hommage populaire qu’aura droit l’actrice indienne Priyanka Chopra. Pour la première fois depuis la création du festival, un hommage sera rendu sur la mythique Place Jemaa El Fna à cette icône de Bollywood, qui sera donc honorée au cœur même de son public.

Une autre section, créée l'année derniere, et qui a remporté dès son lancement un succès fou auprés des cinéphiles, est le "Conversation with" qui, comme son nom l'indique, est une discussion libre et à bâtons rompus avec de grands noms du cinéma mondial, des rencontres gratuites et accessibles à tous: professionnels du cinéma, médias et grand public.

Fort de ce succès, le Festival réédite l’expérience et développe ce concept, passant de 7 à 11 conversations pour cette édition. Une nouvelle fois, quelques-uns des plus grands noms du cinéma international ont confirmé leur participation à ce rendez-vous majeur du FIFM. Les voici:

Samedi 30/11

 14h00 – Conversation with Marion Cotillard

Lundi 02/12

 11h30 - Conversation with Harvey Keitel

 15h30 - Conversation with Golshifteh Farahani & Hend Sabry

Mardi 03/12

 11h30 – Conversation with Jeremy Thomas

 15h30 – Conversation with Bertrand Tavernier

Mercredi 04/12

 11h30 – Conversation with Sergei Loznitsa

Jeudi 05/12

 11h30 – Conversation with Elia Suleiman

 15h30 – Conversation with Priyanka Chopra Jonas

Vendredi 06/12

 11h30 – Conversation with Luca Guadagnino

 15h30 – Conversation with Roschdy Zem

Samedi 07/12

 12h00 – Conversation with Robert Redford