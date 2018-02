© Copyright : DR

L’Université de Murcie (UMU-Est de l'Espagne) a annoncé vendredi avoir publié un dictionnaire espagnol-arabe dialectal marocain, intitulé «Al-Madyaq» et signé par le chercheur Lahoucine El Ghazouani.

Ce dictionnaire, publié par Editum, la maison d’édition de l’UMU, vient répondre au grand intérêt exprimé par les universités espagnoles, dont les départements de langue arabe qui optent pour une méthode intégrée d’enseignement de la langue arabe en tant que langue étrangère portant sur les deux variétés linguistiques, l’arabe standard moderne et l’arabe dialectal marocain, ont indiqué l’université et Editum sur leurs sites Internet.

Le but est de permettre aux étudiants de ces départements d’acquérir de nouvelles compétences sociolinguistiques et inter-culturelles à travers ces deux variantes de la langue arabe. Cet ouvrage est conçu également comme un outil visant à faciliter la communication entre le personnel de différents secteurs (fonctionnaires des administrations, médecins, travailleurs sociaux, professeurs…) et les immigrés marocains.

Lahoucine El Ghazouani a déjà publié en 2007 un glossaire espagnol-arabe marocain/arabe marocain-espagnol intitulé «Al-Muhajir».

Le nouveau dictionnaire suit le même schéma du glossaire mais introduit d’importantes nouveautés, notamment sur le plan lexico-sémantique et dans la transcription phonétique, a expliqué Editum.