La galerie d’art L’Atelier 21 a été sélectionnée pour participer à la foire d’art contemporain africain 1-54, qui se déroule du 3 au 6 octobre prochain, à la Somerset House, à Londres.

Pour sa participation à cette 7e édition de la foire londonienne, L’Atelier 21 exposera des œuvres de l’artiste plasticienne Chourouk Hriech, du 3 au 6 octobre 2019, à la Somerset House de Londres. Les oeuvres de cette artiste se distinguent par un langage qui lui a conféré une reconnaissance internationale. Dans cette exposition, conçue comme un solo show, Chourouk Hriech poursuit son travail sur l’espace et le motif, dans une ode à l’Afrique.

Le continent africain est en effet au cœur du projet artistique de Chourouk Hriech montré à Londres. L’artiste construit de nouveaux espaces s’imprégnant d’une réalité qui semble avoir été inventée, d’une réalité au seuil de la fiction. Chourouk Hriech s’intéresse également à la question du vêtement, en proposant une série de dessins consacrée aux costumes de cérémonies d’Afrique. Dans ces dessins, aucun visage n’apparaît. Les figures disparaissent derrière des masques pour laisser la place aux motifs et ornements.

Les œuvres de Chourouk Hriech se veulent rétro-futuristes, dans le sens où elle propose à voir un ordre figural que l’on reconnaît, lié à une mémoire collective universelle tout en y intégrant une part d’imaginaire. Des œuvres qui dépeignent «quelque chose qui fait lieu et qui n’a pas encore eu lieu».

Dédiée à l’art contemporain d’Afrique et à sa diaspora, la 1-54 est une foire d’art internationale majeure, qui connaît des éditions annuelles à Londres, New York et Marrakech. Engagée dans le dialogue et l’échange, la foire 1-54 permet de réunir des galeries de tout le continent africain, mais également du reste du monde.

La 1-54 s’est imposée comme une foire de référence, permettant de mettre en lumière la scène artistique africaine à l’international. La galerie d’art L’Atelier 21 participe à cet événement pour faire valoir la contribution des artistes marocains dans la concrétisation d’une scène artistique africaine.

Depuis sa fondation, la galerie d’art L’Atelier 21 a eu à cœur de promouvoir l’art contemporain au Maroc, ainsi que les artistes issus de la diaspora. Elle a participé, entre autres, à la 12e édition d’Art Paris, qui s’est déroulée en 2010, au Grand Palais, mais également aux 5e, 6e et 7e éditions d’Art Dubaï en 2011, 2012 et 2014, ainsi qu’aux éditions de la foire 1-54 à Londres en 2016, puis 2017 et à celles de Marrakech en 2018 et 2019.