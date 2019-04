© Copyright : DR

Le site archéologique Lixus sera ouvert le 20 avril dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine, a indiqué lundi le ministère de la Culture et de la Communication -département de la Culture.

L'ouverture de ce site intervient après la réalisation d’un centre dédié à Lixus et l’aménagement d’un parcours de visite dans le cadre d’un projet archéologique intégré, selon un communiqué du ministère.

Ce site occupe une place distinguée dans le patrimoine archéologique national d’autant plus qu’il s’agit de l’une des plus anciennes agglomérations dans l’ouest de la Méditerranée, précise le communiqué, rappelant que la ville a connu durant 22 siècles des phases de développement économique et urbanistique reflétant le brassage des cultures et des civilisations qui a toujours marqué l’histoire du Maroc.

La revalorisation du site et le le lancement de nouvelles recherches archéologiques contribueront à renforcer son attractivité à l'échelle nationale et internationale, pour qu’il devienne un centre de rayonnement culturel aux niveaux local et régional et un pôle touristique par excellence, a ajouté le communiqué, mettant l’accent sur le rôle du site dans la réalisation du développement durable escompté de la région.