Les 1ères Assises du patrimoine culturel immatériel en Afrique, les 18 et 19 avril à Casablanca

Les premières Assises autour du patrimoine culturel immatériel en Afrique se tiendront les 18 et 19 avril à Casablanca sous le thème "Similarités et différences dans les cultures populaires africaines", à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication.