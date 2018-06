© Copyright : DR

Le scénariste et critique de cinéma Mohamed Arious est décédé ce lundi 11 juin. Le monde du 7e art marocain est en deuil.

Ce natif de la ville de Tétouan est connu pour avoir été président de la Fédération nationale des cinéclubs et pour avoir animé plusieurs manifestations culturelles et cinématographiques. Professeur de français et ancien cadre au ministère de l’Education nationale, il est le fondateur de l’Association de la renaissance culturelle à Tétouan.

Diplômé de la faculté des sciences de l'éducation à Rabat, Mohamed Arious est un spécialiste de la didactique. Ce qui lui a permis d'enseigner la langue française à des générations entières.

Après avoir bénéficié de plusieurs sessions de formation en écriture de scénario, il fera de cette activité sa principale occupation et préoccupation, se détachant de ses diverses responsabilités administratives.

Ce matin, ils étaient nombreux à exprimer leur tristesse et à présenter leurs condoléances à sa famille et à ses proches sur les réseaux sociaux.