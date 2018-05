© Copyright : DR

Considéré comme l’un des grands poètes omanais et du Golfe, Mohamad Al-Harthy est décédé dimanche 27 mai des suites d’une longue maladie. Il était âgé de 56 ans.

Mohamad Al-Harthy était considéré comme l’un des meilleurs poètes et écrivains de sa génération. Il a enrichi la bibliothèque omanaise et arabe par des recueils de poèmes qui ont beaucoup été encensés par la critique. Des productions littéraires qui lui ont valu plusieurs prix prestigieux, dont le prix Ibn Batouta pour la littérature de voyage en 2003.

Mohamad Al-Harthy a écrit de la poésie arabe classique et contemporaine. Il a également publié un roman et était aussi l’auteur de plusieurs articles dans des journaux et magazines.

Né en 1962, il a obtenu une licence en géologie et océanographie. Mais il avait dédié toute sa vie à la culture et la littérature. Malade depuis de longs mois, il s’est éteint ce matin.

Des écrivains et hommes de lettres omanais et de différents pays du Golfe lui ont rendu hommage.