Art, environnement et appropriation de l’espace public par ses citoyens. C’est ce que propose la 2ème édition de l’exposition d’art contemporain «Etats d’Urgence d’Instants Poétiques», qui se tiendra du 25 octobre au 16 novembre 2019 à Rabat.

C’est au Jardin d’Essais Botaniques de Rabat que se tiendra cette manifestation qui entend concilier le temps d’une parenthèse enchantée, art et nature.

Dans le cadre d’un parcours hors les murs, les visiteurs pourront redécouvrir le Jardin d’Essais Botanique d’une autre manière tout en admirant les œuvres de 12 artistes marocains : Amina Agueznay, Driss Aroussi, Kamal Aadissa, Nassim Azarzar, Khalid El Bestrioui, Badr El Hammami, Abdellah El Hassak, SiMohammed Fettaka, Jamila Lamrani, Lina Laraki, Mohamed Mourabiti, Younès Rahmoun et Nezha Rhondali.

Initié et chapeauté par Bouchra Salih, cette manifestation a pour vocation de rassembler la diversité des pratiques artistiques hors les murs, et faire du jardin d'essais botaniques un espace de création In situ, un laboratoire d’inventivité et de fusion. En effet, les œuvres seront ainsi créées dans l’espace, tout en s’y incorporant, comme un prolongement de l’écosystème naturel qui le compose.

Une belle invitation à concilier art et nature, à porter un nouveau regard sur la création hors murs, et à questionner le lien entre l’œuvre, l’espace, et le public.

A propos de Bouchra Salih:

Bouchra Salih se définit en tant qu'activiste de la culture. Après une vie extrêmement active depuis 19 ans maintenant dans le paysage culturel marocain, elle travaille depuis 2015 en tant qu'opérateur culturel indépendante. Elle collabore notamment avec différentes structures au Maroc et à l'étranger. Experte en montage de projets culturels et artistiques au Maroc et de leurs enjeux territoriaux et sociaux, elle intervient aussi en tant que consultante et formatrice aux métiers de la culture.