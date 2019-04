© Copyright : DR

Et de 25 éditions pour le Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, qui a pris fin le samedi 30 mars dernier, en présence de figures emblématiques du cinéma et de personnalités du monde de l’art, de la culture et des médias. Le grand prix est revenu à une production italienne. Tour d'horizon.

A Tétouan, la 25e édition de ce festival de cinéma a décerné son grand prix à une production italienne, le long-métrage "Le vice de l'espoir" du réalisateur Eduardo De Engelis.

Le360 a contacté l'acteur Mohamed Echoubi, qui a reçu un hommage lors de ce festival, en récompense àl'ensemble de sa carrière. Pour cet acteur chevronné, "le film primé méritait cet honneur. Au-delà de sa qualité cinématographique, il retrace les difficultés des Méditerranéens. N'importe [lequel d'entre eux] peut se reconnaître dans ce long-métrage".

"Je suis heureux et fier d'avoir reçu cet hommage. C'est comme si un festival occidental m'avait rendu hommage puisqu'il s'agit pour moi, non pas d'un festival de cinéma mais d'un festival de cinéphiles. De grands films européens et arabes sont présentés. Le festival de Tétouan, tout comme celui de Khouribga, de Salé ou de Sidi Kacem sont des évènements qui militent pour le cinéma" a poursuivi Mohamed Echoubi.

L'invité d'honneur de cette édition était la Palestine, et un autre hommage a été rendu au septième art palestinien, dont "les productions remportent, depuis plusieurs années, des prix dans les plus grands festivals arabes et internationaux", selon les termes employés par le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laâraj, lors de son discours d’ouverture.

Le jury de la catégorie long-métrages était présidé par le cinéaste et compositeur italien Roperto Giacomo Pischiutta. A l'actif de cet artiste, plus de 150 bandes originales de films, qui lui ont permis d'obtenir un Oscar, mais aussi d'autres prestigieuses récompenses, comme le prix David di Donatello (Académie du cinéma italien), le Bifest (du festival du film de la ville italienne de Bari) pour la meilleure bande originale, mais aussi le Soundtracks Stars Award du Show du cinéma à Venise, organisé en parallèle de la célèbre Mostra de la même ville.

Le jury du film documentaire était par ailleurs présidé par le réalisateur algérien Malek Bensmaïl, et celui de la critique était dirigé par un Marocain, l’universitaire et critique de cinéma Mohamed Gallaoui.

Si cette 25e édition a été un succès, le festival international du cinéma méditerranéen de Tétouan est né voici 33 ans. L'âge de la maturité, bien que quelques éditions ne se soient pas tenues...