Le producteur musical marocain Khalil Belkas, alias Dj Van, a électrisé la scène lors d'un spectacle, samedi soir 20 janvier, dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba.

Entre rythmes électroniques et musiques traditionnelles, le producteur et compositeur a su enflammer la scène éthiopienne lors d'une soirée musicale où grands et moins grands se sont donnés rendez-vous dans une salle de spectacle au centre d'Addis-Abeba.

L'artiste s'est produit dans une ambiance survoltée devant un public nombreux venu apprécier sa musique faite d’originalité et d’alliance entre folklore marocain, sons ethniques et sons modernes.

Dans une déclaration à la MAP, l'artiste s'est dit "très fier" de se produire à Addis-Abeba pour que les Ethiopiens connaissent le "Moroccan Touch" ou la touche marocaine, surtout après le retour du Maroc au sein de l’Union africaine (UA). "C'est un devoir national (...) c'est une mission que je me suis donnée pour diffuser la musique marocaine au niveau mondial", a-t-il dit, exprimant son ambition de s'ouvrir à l'international et amener la musique marocaine le plus loin possible.

Déterminé et passionné par la musique depuis son jeune âge, Dj Van, connu pour être l’un des fondateurs du groupe Fnaire, est l’une des figures majeures de la scène musicale marocaine actuelle. Il est derrière plusieurs tubes à succès comme Enty de Saâd Lamjarred, Tkayes ou Woman.

A l'échelle continentale, le DJ et producteur marocain a obtenu en 2016, à Lagos (Nigeria), le prix Afrima (All Africa Music Awards) dans la catégorie du meilleur artiste nord-africain, alors qu'il concourait pour ce prix aux côtés de plusieurs artistes de renom, dont Amr Diab. Il a également été nominé meilleur producteur sur le continent africain.

Ces distinctions s’ajoutent aux plusieurs récompenses qu’il a pu remporter au cours de son parcours artistique comme le prix Maroc Music Award pour deux années consécutives. L'artiste marocain a aussi été nominé aux MTV Music Awards avec Enty pour le prix du meilleur tube.