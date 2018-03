© Copyright : DR

Le film "Larmes de sable" du réalisateur Aziz Salmy fera sa sortie nationale dans les salles de cinéma à partir du 7 mars.

Selon un communiqué de presse, ce film est le premier long métrage marocain de fiction portant sur l'évasion des séquestrés dans les camps de Tindouf où ils étaient torturés et humiliés.

En effet, il s’agit d’un thriller de 1h47min qui raconte l'histoire de l'évasion et le retour d'une dizaine d’otages de Tindouf qui ont été séquestrés, torturés et humiliés pendant plus de 30 ans et qui découvrent après leur fuite, une réalité sociale différente de celle dont ils ont gardé le souvenir.

Leur passé à Tindouf surgit dans leurs cauchemars et obsessions jusqu’au jour où ils rencontrent leur ex-tortionnaire, devenu une personnalité importante après avoir bénéficié du pardon accordé par le roi HassanII. Cette découverte les bouleverse et les obsède, ajoute le communiqué.

Les principaux rôles de "Larmes de sable", filmé à Casablanca et Ouarzazate, ont été interprétés, entre autres comédiens et comédiennes, par Mohamed Choubi, Saadia Ladib, Adil Abatorab, Mohamed Qatib, Abdellah Chakiri, Az Arab Khaghat, Fatima Harandi (Raouya), Naima Lamcharki et Abdellah Lamani.

"Larmes de sable", écrit par Aziz Salmy et produit par Arts films productions, est le deuxième long métrage de Salmy après "Amours voilées" (Hijab Al Hob), sorti en 2009.