L'anthologie de l'Aïta: l'âme du Maroc musical ancestral dans une jolie boîte

Après un travail de deux ans, l'anthologie de l'Aïta vient de paraître sous la forme d'une boîte, regroupant 10 CD et deux livrets didactiques en arabe et en français. Elle a été dévoilée hier, en avant-première, à Casablanca en présence d'une belle brochette de Chioukhs et de Chikhates.

Mardi 27 février est une date à marquer d'une pierre blanche pour les artistes de l'Aïta. C'est le jour où l'anthologie de leur art a été dévoilée au grand public à Casablanca. Khadija Mergoum, Khalid Bouazzaoui, Khadija Biddaouia, Mustapha Biddaoui, et d'autres artistes ont fait le déplacement et ont célébré la parution de cette anthologie qui regroupe une dizaine de CD représentant les 7 types d’Aïta interprétés et enregistrés par quelques 250 artistes au studio Hiba à Casablanca. Ces CD sont accompagnés de deux livrets en arabe et en français illustrés par des photos d’archives ou prises lors des enregistrements. Réalisée sous la direction de Brahim El Mazned, directeur de l’association Atlas Azawan, l’anthologie Chikhates et Chioukhs de l’Aïta est née de la volonté de conserver et de valoriser un patrimoine musical marocain séculaire en lui redonnant la place qui lui revient. L’anthologie de l’Aïta, art d’origine rurale, féminin par définition, nous transporte à travers les régions du Maroc et offre à nos oreilles les mélodies et chants propres à chaque type d’Aïta qu’un auditeur aguerri saura distinguer. Les novices n'ont pas à s'inquiéter puisque le livret didactique leur ouvre les portes de ce patrimoine musical ancestral. Cette anthologie a été financée à 70% par une entreprise privée qui n'a pas souhaité être citée. "Heureusement que nous avons pu compter sur l'aide précieuse de cette entreprise, mais nous respectons son droit à la discrétion", confie Brahim El Mazned à le360. L’anthologie de l’Aïta a déjà reçu le prix «Coup de cœur» 2017 de l’Académie Charles Cros, dans la catégorie «Musiques du Monde», lors de la cérémonie organisée dans le cadre du salon-marché de Babel Med Music à Marseille. anthologie_de_laita.pdf

Par Qods Chabaa