© Copyright : DR

La chanteuse libanaise a partagé, ce mercredi 6 juin, sur les réseaux sociaux, une lettre que lui avait adressée le roi Mohammed VI le mois dernier.

Nawal Al Zoghbi a partagé avec ses fans la lettre que lui a adressée le roi Mohammed VI, le 4 mai dernier. Le souverain lui exprimait ses remerciements après ses vœux de rétablissement et de bonne santé suite à l’opération qu’il avait subie en France.

«Je vous remercie pour vos sentiments nobles qui expriment les attaches qui vous lient au Maroc, à son roi, à son trône, amour et fidélité, et qui reflètent vos sentiments humains en tant que grande artiste arabe bénéficiant d’estime et de reconnaissance», a écrit Mohammed VI.

La lettre adressée par le roi Mohammed VI à la chanteuse libanaise Nawal Al Zoghbi.

© Copyright : DR