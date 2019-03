© Copyright : DR

La cinéaste de la Nouvelle vague Agnès Varda est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 90 ans, ont annoncé des membres de sa famille et son entourage vendredi à l'AFP.

"La réalisatrice et artiste Agnès Varda est décédée chez elle dans la nuit du jeudi des suites d'un cancer. Sa famille et ses proches l'entouraient", ont-ils annoncé dans un communiqué.

Son décès est d'autant plus surprenant qu'elle a été vue, pas plus tard que février dernier à Marrakech, tout sourire et bien portante, à la foire d'art contemporain africain 1.54, dirigée par Touria El Glaoui, clôturée dimanche 24 février dernier à Marrakech.