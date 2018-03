© Copyright : DR

Suite à son absentéisme chronique des plateaux de tournage, l'actrice d'origine marocaine Jihane Khalil est devenue persona non grata en Égypte.

L’actrice Jihane Khalil a été expulsée d’Égypte. Le représentant des métiers d’acteurs dans ce pays a déclaré aux médias égyptiens que toutes les autorisations délivrées à la comédienne marocaine lui ont été retirées. C’est ce qu’on peut lire dans le journal Al Qods dans sa version digitale.

Le syndicat des acteurs égyptiens justifie cette décision par le fait que plusieurs réalisateurs et producteurs se sont plaints de son absentéisme chronique.

Elle signe des contrats, a des rendez-vous sur des plateaux de tournage et ne s’y rend pas. Ce comportement répétitif a fini par exaspérer les professionnels de la télévision et du cinéma qui ont décidé de s’en plaindre au syndicat. La réponse ne s’est pas fait attendre, le veto est tombé et Jihane Khalil ne pourra plus exercer son métier au pays des pharaons.