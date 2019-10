© Copyright : DR

L’art et la culture peuvent être générateurs de revenus. C’est le message que véhicule le festival Mine d’art, créé par Act4community de l’OCP. La manifestation se tiendra à Khouribga à partir de vendredi 11 octobre, et durera huit jours.

La ville minière de Khouribga s’apprête à accueillir la première édition de son festival Mine d’art du 11 au 19 octobre. «Cet événement pluridisciplinaire n’est pas un festival classique. C’est en réalité la vitrine d’un incubateur de projets culturels en partenariat avec l’Uzine» souligne Nabila Tber, membre de Act4community.

Act4community, de l’Office chérifien des phosphates (OCP), a été créé voici deux ans et chapeaute le festival Mine d’art.

A l'origine de ce festival, cette idée: mettre en valeur les talents et les potentialités artistiques et créatives des habitants de la ville phosphatière. Khouribga et sa région sont en effet connus pour leur phosphate, et des centaines de foyers vivent de cette extraction minière. La création artistique peut donc être aussi une source de revenus pour ces personnes.

D’où l'initiation, par Act4community, de plusieurs résidences artistiques: ateliers de photographie, de vidéo, de musique, de graffitis, voire de breakdance pour stimuler et encourager les jeunes de Khouribga.

Ces ateliers ont débuté dès juin 2019 et se poursuivront durant les huit jours que durera ce festival. «L’intitulé du festival illustre justement cette vocation. Le terme «mine d’art» fait certes référence à l’identité minière de khouribga, mais a surtout un rôle «d’extracteur» de jeunes talents pour en favoriser l’émergence. Même chose pour la traduction phonétique [de cette manifestation] en langue arabe «Mindhar» signifie «longue-vue», traduisant ainsi une projection vers l’avenir», précisent les organisateurs.

Dans la liste des projets prometteurs et originaux de ce festival, des concerts de fusion entre les musiques traditionnelles du célèbre groupe des Abidat Erma et du groupe safiot Hasba Groove. Ce spectacle, prévu le 11 octobre prochain, sur l’esplanade de la médiathèque de Khouribga, est le fruit d’une résidence dirigée par les musiciens Anas Chlih et Walid Halimi.