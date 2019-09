© Copyright : DR

Le Studio des Arts Vivants célèbre sa dixième saison et ouvre ses portes à partir de ce mercredi 18 septembre, jusqu'au 21 septembre prochain. Suivez le programme.

En dix ans, le Studio des Arts Vivants, centre culturel pluridisciplinaire, a su devenir un lieu incontournable de l’enseignement artistique à Casablanca, en accompagnant le développement artistique de ses élèves et se révèle comme un réel tremplin pour l’avenir de ceux-ci. Nombreux sont les élèves qui accèdent aux plus grandes institutions et émissions artistiques à travers le monde.

Le Studio des Arts Vivants de Casablanca qui fête sa dixième saison cette année organise ses journées portes ouvertes à partir de ce mercredi 18 septembre, jusqu'à samedi 21 septembre prochain, et présentera à cette occasion au public les diverses disciplines enseignées.

Parmi ces disciplines, figurent muique (piano, guitare, violon, batterie), chant et chorale, théâtre, comédie musicale, arts plastiques (dessin académique, peinture, arts plastiques), arts du cirque & gymnastique, danses (classique, new style, jazz, L.A. style, Hip-hop, Zumba, Contemporain, Street dance, etc.) ainsi que des activités d'éveil artistique, dès 3 ans (animées par une équipe d’enseignants spécialistes de la petite enfance).

Cours de peinture au Studio des arts vivants.

Les adultes ne sont pas laissés pour compte, le Studio des Arts Vivants se développe et innove en permanence: en prime des cours de danse, de musique et de théâtre pour adultes. Le studio accueille ainsi avec fierté "Origin By Kristen Coach" qui propose des entraînements sportifs de haut niveau avec l'assurance d'un accompagnement professionnel, personnalisé et d'équipements de dernière génération.

Cette nouvelle saison s’annonce prometteuse, de par la qualité de son programme et la diversité des activités proposées, pour laquelle les inscriptions ont d’ores et déjà débuté et se prolongeront lors de ces journées portes ouvertes.

Au cours de ces journées portes ouvertes sont aussi prévus des cours d’essai, à ne surtout pas rater. Un moment de découverte à la fois convivial et artistique.