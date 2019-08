© Copyright : DR

L'oeuvre de l'artiste polonais Sainer a été vandalisée par la publicité d'un groupe scolaire. Voulant annoncer l'ouverture de son premier établissement à Rabat, le groupe ElBilia a greffé sa publicité sur la fresque murale, l'une des plus appréciées du festival Jidar à Rabat. Les détails.

Salah El Malouli est sous le choc. Le directeur artistique de Jidar, festival de Street art de Rabat, interloqué, se demande comment un groupe scolaire a osé afficher sa banderole pour annoncer l'ouverture de son premier établissement dans la capitale administrative du Royaume.

"Une école est censée éduquer au respect et elle fait preuve d'un manque de respect flagrant vis-à-vis de l'art et des artistes", dénonce Salah Malouli, indigné, avant d'ajouter: "qui leur a donné une autorisation d'afficher sur ce mur, ce n'est certainement pas la Wilaya de Rabat, puisqu'elle a toujours été le partenaire du festival et a toujours protégé Jidar?!".

Cette publicité aurait donc été affichée de manière anarchique, dissimulant l'oeuvre d'un artiste polonais, Sainer.

Cette oeuvre, très appréciée des habitants de la capitale, figure, depuis le 22 avril dernier, sur le mur d'un orphelinat du quartier Hay Ennahda de Rabat, en face d'un centre social pour personnes âgées. "Cette oeuvre de l'artiste polonais est le mural le plus apprécié de cette cinquième édition de Jidar", explique le directeur artistique de Jidar.

"La fresque murale en question a nécessité 10 jours de travail non stop, sans oublier que cela nous coûte cher sur le plan logistique", dénonce encore Salah El Malouli, visiblement très remonté.

Si elles sont, par définition, éphémères, les fresques du festival Jidar sont conçues pour une durée de vie d'au moins cinq ans.

"Dans toute l'histoire du festival Jidar, depuis sa création il y a cinq ans, nous n'avons jamais eu affaire à ce genre de situation. Les murs sont faits pour durer longtemps", précise encore Salah Mallouli.

A l'heure où nous mettions en ligne, la publicité figurait toujours sur le mur en question. Les organisateurs ont contacté la Wilaya et cette affiche devrait être enlevée d'ici à la fin de la journée.