Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour rouvrir les axes routiers fermés à la circulation, à la suite des importantes chutes de neige qui se sont abattues dimanche sur la province d’Ifrane, a assuré le directeur provincial de l’équipement et de la logistique, Mohamed Al Hafiani.

Sur l’ensemble des routes de la province, deux seulement restent fermées, en l’occurrence la route menant d’Ifrane à Boulemane et celle d’Azrou vers Timahdite, a indiqué Mohamed El Hafiani à la MAP, ajoutant que pour les autres axes routiers, certains sont ouverts à la circulation, tandis que d’autres sont accessibles par convois.

En dépit des importantes chutes de neige et des "comportements de certains usagers de la route'', les opérations de déneigement dans la province se poursuivent dans de "bonnes conditions", grâce à la conjugaison des efforts de l’ensemble des acteurs concernés et de la mobilisation du matériel nécessaire, a-t-il ajouté.

Lors des dernières chutes de neige, début janvier, la direction régionale de l'équipement Fès-Meknès avait mobilisé un total de 43 engins pour le déneigement du réseau routier, notamment dans la province d'Ifrane.

Il s'agissait de 26 camions étrave, 4 niveleuses, 6 fraises à neige, 4 chargeurs et 3 chargeurs à étrave. Vendredi dernier, la Direction de la météorologie nationale (DMN) a annoncé des pluies généralisées, une neige abondante sur les reliefs de l'Atlas, sur le Rif et les hauts plateaux et une baisse sensible des températures, de dimanche 4 février jusqu’au weekend prochain.