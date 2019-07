Dès son entrée sur scène, Hassan El Fad plante le décor d'un spectacle à la fois drôle et original.

Le comédien Hassan El Fad fait partie du casting d'un film canadien, au titre bien québécois. "Les vieux Chums" est en grande partie tourné à Imsouane, près d'Agadir. Les détails.

Le comédien Hassan El Fad, et l'actrice marocaine Houda Raihani jouent dans une production canadienne, ou plus précisément québécoise.

C'est ce que vient d'annoncer la société de production Objectif 9, basée à Montréal.

Le film "Les vieux chums" (traduisez du québécois au français mainstream: "Les vieux copains") est réalisé par Claude Gagnon, et tourné en grande partie à Imsouane, près d'Agadir, l'un des paradis des surfeurs internationaux.

Les rôles principaux ont été confiés à deux comédiens québécois réputés: Patrick Labbé et Paul Doucet.

Une partie du tournage a déja eu lieu au Québec, en juin 2019. Le tournage à Imsouane est actuellement en cours, et devrait s'achever dans deux jours, le samedi 27 juillet prochain.

Le pitch? Pierrot, 50 ans, après dix années passés au Maroc, se retrouve prématurément confronté à une maladie en phase terminale. Il revient dans sa ville natale pour fermer les livres et solliciter l'aide de Jacques, son ami d'enfance, pour finir ses jours sereinement...

"Les vieux chums" est une production financée par le Conseil des Arts du Canada et le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, avec la généreuse collaboration de l’UDA, l’AQTIS et la DGC, fait savoir Objectif 9, soulignant que la société Magic Pictures du producteur Khalil Lougmani assure la production exécutive au Maroc, alors que la direction de la production est assurée par Naima Alaoui