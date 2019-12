© Copyright : DR

Jeudi, au Palais de Carlos V de l’Alhambra, à Grenade, la Reine d’Espagne Letizia a inauguré une exposition consacrée aux arts amazighs. Une belle première pour la culture marocaine.

Organisée en étroite collaboration avec Mme Leila Mezian Benjelloun, présidente de la Fondation Leila Mezian, cette exposition donne à voir près de 300 œuvres, dont une grande partie est issue de la collection privée de Mme Mezian Benjelloun.

Objectif de cette exposition intitulée "La Granada Zirí del siglo XI y el universo Bereber" (le Ziri de Grenade du 11è siècle et l'univers berbère), faire connaître la culture berbère et l'influence profonde qu'elle a exercée dans la péninsule ibérique, en Andalousie.

Bijoux provenant des différentes régions du Maroc, œuvres en céramique et vannerie, poterie, tapis, textile, broderies mais aussi armes datant de différentes époques et mettant en avant l’histoire et le patrimoine culturel des Amazighs… Autant de pièces qui font la richesse et la diversité de la culture marocaine et qui s’exposent désormais à Grenade.

Ce voyage au cœur de la culture amazighe se poursuivra jusqu’au 21 avril prochain avant de céder la place à un autre projet d’envergure qui s’inscrira cette fois-ci dans la pérennité: un grand musée permanent des arts Amazighs sera en effet installé dans les jardins de l’Alhambra à Grenade, à l’initiative de Mme Mezian Benjelloun.