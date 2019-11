© Copyright : DR

Le Grand Théâtre de Casablanca serait inauguré en décembre. Alors que Casa Event et Fimalac Entertainement sont censés travailler en binôme, pour l'instant seuls les Français, ayant aussi pour mission de former une équipe marocaine dans la direction technique, sont sur place. Explications.

L'entreprise française Fimalac Entertainement et la Société de développement local marocaine Casa Event et Animation sont censés travailler en binôme sur la direction du Grand Théâtre de Casablanca. Sauf que tout porte à croire que les Français auront une longueur d'avance considérable dans ce projet et dans la programmation.

Selon une source de le360, il est très fort probable que l'inauguration du Grand Théâtre ait lieu en décembre et étant donné que la convention concernant le contrat de gestion liant la ville de casablanca et Casa Event n'a pas encore été paraphée, l'équipe de Casa Event n'a toujours pas commencé à travailler. Résultat, il est fort probable que Fimalac Entertainement assure toute seule le démarrage en programmant ses propres productions.

L'équipe de Fimalac qui a été mandatée par Casa Aménagement et qui sera payé par cette même société de développement local, le maître d'ouvrage du grand théâtre, sont sur le terrain depuis quelques temps déjà. Ils travaillent et déjà ont réalisé les test accoustiques, mais sans Casa Event.

"Si le choix du prestataire étranger avait tardé, c'est bien parce que Casa Aménagement avait voulu choisir le groupe Lagardère mais il semblerait que ni l'offre financière ni l'offre artistique n'a été validée par le Conseil de la ville et le Conseil de la Région du Grand Casablanca. Les élus de la ville ont imposé leur veto concernant Lagardère car ils ne voulaient surtout pas se retrouver avec des spectacles style Folies Bergère", nous déclare une source ayant souhaité garder l'anonymat.