© Copyright : DR

The Handmaid’s Tale, une série fantaisiste qui plonge le téléspectateur dans l’histoire d’une société américaine totalitaire misogyne, et Big Little Lies où meurtres et intrigues se cachent derrière une apparence de bonheur, ont raflé la mise aux 75è Golden Globes.

Le conte d’une société dystopique future où les femmes sont contraintes à l’esclavage sexuel pour une élite fortunée, The Handmaid’s Tale, une production de la chaîne de télévision Hulu, a été sacrée meilleure série télévisée dramatique.

Elisabeth Moss, sa héroïne et principale actrice, a obtenu le prix de meilleure actrice dans une série télévisée.

Nicole Kidman a été primée meilleure actrice principale dans une mini-série ou un téléfilm pour son rôle dans Big Little Lies. Cette production porte au petit écran un trompe-l’oeil d’histoires de familles heureuses dans un village tranquil où il fait bon vivre, derrière lequel se cache des relations fracturées par le commérage et les luttes impitoyables pour les intérêts.

Alexander Skarsgard et Laura Dern, qui jouent dans cette série, ont décroché respectivement la statuette pour meilleur acteur et meilleure actrice dans un second rôle.

Le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie est revenu à James Franco pour sa performance dans The Disaster Artist, une histoire d’amitié dans laquelle James Franco raconte l’histoire tragicomique du cinéaste en herbe et tristement célèbre outsider hollywoodien, Tommy Wiseau.

Rachel Brosnahan, principale actrice dans The Marvelous Mrs. Maisel, a reçu le prix de la meilleure actrice dans une série télévisée musicale ou comique. La série raconte l’histoire de Miriam "Midge" Maisel, qui, après des années vivant tranquillement et heureusement avec son mari et ses deux enfants, se découvre un talent caché d’humoriste qui bouleversera son existence.

Le prix du meilleur rôle dans une série télévisée dramatique a été attribué à Sterling Brown pour son rôle dans This Is Us, où le passé vient s’imposer sur le quotidien paisible des Pearson, les poussant à chercher un sens dans leur vie et à prendre des décisions pas toujours faciles.

Dans la catégorie du meilleur film d’animation, c’est Coco de Lee Unkrich, qui s’est imposé, alors que le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère a été décroché par la production germano-française, In The Fade, l’histoire de la quête de justice par Katja, dont la vie est complètement chamboulée après que des néo-Nazis aient tué son mari et son fils de six ans dans un attentat à la bombe