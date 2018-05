© Copyright : DR

La 21e édition du festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira, qui aura lieu du 21 au 23 juin, promet "des moments d’exception de musique et de partage" et se veut, ainsi, une édition "maîtresse de son temps", indiquent les organisateurs du festival.

A l’ouverture de cette édition, le plus international des maâlems, Hamid El Kasri présentera le fruit d’une résidence d’une semaine avec les "incroyables" Snarky Puppy. Un groupe de jazz expérimental et improviste, composé de musiciens américains métissés et qui a pour habitude de proposer des featuring avec des musiques d’autres horizons et des chanteurs d’un tout autre univers que le leur.

Le festival propose aussi quatre concerts-fusions inédits, a précisé la même source, ajoutant que le premier concert-fusion mettra en scène Fatima Diawara et Asma Hamzaoui (bnat Toumbouktou), deux grandes musiciennes qui ont non seulement le talent et l’authenticité, mais mènent aussi le même combat des femmes et de l’égalité.

Quant à la 2e fusion, Hassan Boussou et le collectif Benin international musical promettent une formation pleine de fraicheur et d’énergie proposée en partenariat avec le groupe Radio France et où l’art ancestral qu’est la musique Gnaoua se mélangera aux chants traditionnels du Bénin mariés à des rythmes actuels.

La fusion sera aussi au rendez-vous avec maâlem Saïd Oughessal et le trio Dave Holland (basse), Zakir Hussain (tablas) et Chris Potter (saxophone), d'après le communiqué.

La dernière fusion sera la rencontre des traditions gnaouies avec leurs racines andalouses durant laquelle le maâlem et directeur artistique du festival Gnaoua et musiques du monde, Abdeslam Alikkane, partagera la scène avec le bassiste et musicien authentique du panorama espagnol Pepe Bao.

Des fusions, des résidences et au moins 14 concerts seront répartis sur les deux grandes scènes: Moulay El Hassan et la plage.

La première scène accueillera le groupe phare de sa génération, Hoba Hoba spirit, qui y présentera son dernier album "Kamayanbaghi", tandis que celle de la plage va vibrer aux rythmes des musiques du mondes et des maâlems Gnaoua, à l'image de Djmawi Africa (Gnaoua - Algérie), Imarhan (Musique touareg - Algérie), Africa United (Formation musicale maroco-africaine), Maâlem Kbiber (Maroc), Maâlem Abdelkebir Merchane (Maroc) et Maâlem Mustapha Baqbou (Maroc).

"Le festival rassemble, fédère et propose des rencontres musicales inédites certes, mais prépare aussi l'avenir. Avec "la relève tagnaouite", le festival Gnaoua et musiques du monde pense à la transmission, à la relève et à la force de la jeunesse créative", ont souligné les organisateurs.

Le festival mise ainsi sur Hossam Gania, qui s’est vu offrir sur scène le guembri de son père, l’indétrônable Mahmoud Guinéa. Le maâlem jouera aux côtés de la nouvelle figure anglaise du jazz, le saxophoniste Shabaka Hutchings, le guitariste et bassiste français d’origine vietnamienne Nguyên Lê, le pianiste flutiste David Aubaile et le très prometteur Omar Barkaoui, un des batteurs marocains les plus doués de sa génération.

Dans ce sens, le festival produit pour le jeune artiste un album, composé de morceaux du répertoire des gnaouas d’Essaouira. L’album inclut deux titres fusions qui seront interprétées lors de cette 21e édition.

Le festival propose également des concerts tous les jours autour d’une nouvelle génération de maâlems issus de trois villes: La relève de Casablanca, qui rassemble Khalid Sansi (mémorable fusion en 2017 avec Bill Laurence), Ismael Rahil et Brahim Hamam; La relève de Marrakech, qui regroupe Moulay El Tayeb Adhbi, Tarik Ait Hmitti et Hicham Merchane (fils du maâlem Abdelkebir Merchane) et la relève d’Essaouira, composée de Said Boulhimas (Band of Gnaoua), Abdelmalek El Kadiri et Mohamed Boumazzough.

Le festival Gnaoua et musiques du monde a annoncé la tenue du Forum des droits de l’Homme, un espace de débat et d’échanges entre intervenants nationaux et internationaux, sur des problématiques actuelles de nos sociétés.

En partenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), cette 7e édition du Forum est consacrée à l’égalité et /ou parité et mettra en lumière les droits de la femme, sous le thème "L’impératif d’égalité".

Le festival reprend également les moments intimistes de l’Arbre à palabres, où artistes et public ont l’occasion d’échanger autour d’un thé, depuis une belle terrasse de la médina.

Des concerts acoustiques sont aussi au programme avec les maâlems Hamid El Kasri et Mokhtar Gania au Borj Bab Marrakech. Maâlem Mokhtar Gania y présentera son nouveau projet Africa Gnawa Experience, représenté par Planet Essaouira. D’autres concerts intimistes feront écho à Dar Loubane et à Zaouia Issaoua.

En outre, le festival rendra un hommage posthume aux défunts maâlems d’Essaouira "Alwan Essaouira", qui aura lieu à Zaouia Sidna Bilal. En effet, sept maâlems reprendront l’héritage de leurs ancêtres, en référence aux sept couleurs de la culture Gnaoua.

En marge du festival, une grande exposition d’instruments de musique traditionnels d’Afrique "Instrumenthèque d’Afrique" aura lieu au Borj Bab Marrakech".