© Copyright : DR

La galerie Tours Végétales de Yasmine Signature ouvre ses portes et accueille, du 21 mai au 16 juin, l’exposition du photographe international Ali Berrada sur le thème du voyage spirituel.

La galerie Tours Végétales de Yasmine Signature initie pour ce mois de ramadan un riche programme culturel placé sous le signe de "SPIRITUALITÉS 111".

L’exposition ainsi que les conférences qui auront lieu, invitent les participants à la méditation et à l’introspection. En s’ouvrant sur une exposition où l’artiste partage son parcours initiatique et ses rencontres à travers les 4 coins du monde.

L’exposition témoigne de la quête universelle de vérité des différentes traditions spirituelles. Les portraits marquent par leur sérénité et leur profondeur. Le Vernissage de l’exposition se tiendra Lundi 21 Mai à partir de 21h30 à la Galerie des Tours Végétales et se poursuivra jusqu’au 16 Juin.

Le thème de la spiritualité sera aussi le fil conducteur des conférences qui se tiendront tout au long du mois de Ramadan. Ainsi, des intervenants de renom, à l’instar de Touria Ikbal, Mohamed Valsan, Ali Belhaj partageront leur sagesse et leurs réflexions sur "Amour et Beauté en Soufisme", "Secrets du Jeûne" et "Architecture & Spiritualité". Des sujets passionnants pour permettre de compléter le parcours spirituel de tous les jeûneurs.