Légende vivante d'Hollywood, l'acteur américain Robert Redford a écrit aux habitants de Marrakech pour les remercier de leur gentillesse et de leur convivialité. Un message d'amour.

Robert Redfort est encore tout ému de l'hommage qui lui a été rendu lors du dernier Festival international du film de Marrakech.

Deux jours après la clôture de cette grand'messe du 7e art, hier, mardi 10 décembre, le célèbre acteur, également immense réalisateur américain, a exprimé sa gratitude au peuple de la Cité ocre dans une belle lettre envoyée à la Fondation du FIFM, et diffusée sur les réseaux sociaux.

"Au peuple de Marrakech, ce fut pour moi un grand plaisir de découvrir votre ville durant le festival. J'ai déja visité le Maroc il y a de cela plusieurs années et j'ai toujours rêvé d'y retourner. J'ai toujours senti une belle interraction avec votre pays, la chaleur humaine de ses gens, sa culture et son histoire ancestrale", écrit Robert Redford.

Et de poursuivre: "nous aimerions vous remercier, ma femme Sybille et moi-même, pour votre gentillesse et votre hospitalité. Nous avons adoré cette plongée dans les images et les sons de la ville, lorsqu'on a marché dans les dédales de la médina et nous avons apprécié rencontrer les habitants de cette ville".

Dans cette belle lettre de reconnaissance et de gratitude, Robert Redford termine son message en déclarant qu'il a emporté avec lui plusieurs souvenirs de Marrakech, mais que les plus importants sont la chaleur et la convivialité que que ses habitants ont bien voulu leur offrir, à lui et à son épouse.

