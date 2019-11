© Copyright : DR

La date de la 18e édition du Festival International du film de Marrakech approche et les annonces se bousculent. Après avoir dévoilé le nom de la présidente du jury, la direction artistique lève le voile sur tous les membres qui vont entourer et accompagner Tilda Swinton dans sa mission.

Le Festival International du Film de Marrakech présente les membres du Jury de sa 18e édition, prévue du 29 novembre au 7 décembre 2019.

Huit personnalités d’exception et de renommée mondiale, représentant différentes expressions cinématographiques, entourent la présidente du Jury de cette année, l’actrice et productrice écossaise Tilda Swinton. Ensemble, ils mettront à profit leur singularité et leur expertise en tant qu’auteurs, acteurs, réalisateurs et producteurs pour départager les 14 films en compétition officielle.

Ils décerneront les différents prix du Festival dont l’Etoile d’or 2019, récompensant le meilleur film de la compétition.

Sur les neuf membres du jury, quatre sont des femmes. En plus de Tilda Swinton, présidente, on retrouve la réalisatrice franco-italienne Rebecca Zlotowski, la réalisatrice britannique Andrea Arnold ainsi que l’actrice franco-italienne Chiara Mastroianni. Le jury de la 18e édition du Festival International du Film de Marrakech est également composé du réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho, de l’acteur suédois Mikael Persbrandt, de l’auteur et réalisateur afghan Atiq Rahimi, du réalisateur australien David Michôd ainsi que du réalisateur marocain Ali Essafi.

En tout, les membres du Jury de cette 18e édition proviennent de huit pays différents représentant cinq continents. Le jury du FIFM rendra son verdict lors de la soirée de clôture, le 7 décembre 2019.