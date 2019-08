© Copyright : DR

Le Festival "Voix de Femmes" de Tétouan souffle cette année, du 19 au 24 août, sa onzième bougie à travers la programmation d'une panoplie de manifestations culturelles à l'initiative de l'Association Voix de Femmes.

Organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Festival met à l'honneur lors de cette édition la femme marocaine et célèbre sa créativité dans de nombreux domaines, selon le programme prévu par les organisateurs.

Ainsi, à l'instar des années précédentes, cette édition verra la programmation du "Marché Au fil du Temps", un rendez-vous incontournable du Festival qui permet aux femmes promoteurs de la région, membres des coopératives issues du Nord du Maroc, de présenter et de commercialiser leurs produits du terroir et de l'artisanat au coeur de la ville de Tétouan.

Le Festival sera également l'occasion pour l'association de rendre visite aux pensionnaires de l'asile Sidi Frej, précise les organisateurs dans le programme, annonçant la mise en place d'une convention avec le programme social Mazaya en faveur des enfants défavorisés et non scolarisés, et portant sur une formation qui allie musique et éducation.

Ladite convention a pour but de promouvoir la musique en tant que rempart contre la précarité, à lutter contre la déscolarisation et l'analphabétisme et à encourager la professionnalisation du métier de musicien au Maroc.

Sur le plan artistique, deux soirées concerts sont prévues sur la grande scène Al-Matar, avec la participation de la marocaine Najat Rajoui et de la très célèbre Hajja Hlima ainsi que Maria Nadim et Daoudia.

Durant ses 10 éditions précédentes le festival s'est engagé à mettre en valeur un patrimoine de voix féminines de qualité, puisant dans les cultures méditerranéenne, arabe et africaine.