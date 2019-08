© Copyright : DR

Pour fêter ses 5 ans comme il se doit, le festival marocain Oasis proposera un nouvel espace artistique et culturel pour une programmation alléchante.

Pour cette édition spéciale anniversaire, Oasis a invité MACAAL et Art Comes First à mettre en place le programme artistique et culturel, "The Mbari House", un espace d’art collaboratif.

C’est en sa qualité de musée dédié à la promotion de l’art africain et d’acteur majeur de la scène culturelle de Marrakech que le musée d’art MACAAL se joindra ainsi au collectif d’Art Comes First, basé à Londres, et dirigé par Sam Lambert et Shaka Maidoh.

A la clé, une offre musicale, artistique et culturelle riche concoctée spécialement pour Oasis 2019, en hommage au Mbari Club et aux arts nigérians.

Véritable Hub musical et littéraire fondé par Ulli Beier, la Maison Mbari réunira le meilleur de la musique, l'art, la mode et le design du Maroc et au-delà.

La Maison Mbari exposera des œuvres de la photographe franco-marocaine Leila Alaoui, du photographe malien Malick Sidibé, du photographe basé à Marrakech M’hammed Kilito, du photographe kenyan Cyrus Kabiru, des artistes marocains Mohamed El Baz et Mustapha Akrim, ainsi qu’une session de peinture réalisée en direct sur céramique par la designer marocaine Bouchra Boudoua.

L’équipe de Squidsoup, un collectif international d'artistes basé au Royaume-Uni, exposera de son côté ses installations lumineuses uniques et dynamiques. L'équipe qui a déjà exposé ses travaux dans des galeries et des festivals d’envergure, tels que TATE Britain et Sydney Opera House, Sonar, Burning Man et Glastonbury Festival, et qui a déjà collaboré avec Four Tet dans une série d'événements, présentera ainsi deux installations à Oasis.

Musique envoûtante de Sampha, Petite Noir, Walshy Fire, DJ Lag et Issam, art et exposition photographique d’artistes africains, des panels de discussion, un magasin éphémère et bien plus encore seront au programme de cette nouvelle édition du festival marrakechi.

13-15 septembre 2019

Marrakech, Maroc

Billets de festival de 3 jours à partir de 2200 Dhs

Theoasisfest.com