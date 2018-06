© Copyright : DR

Prévu du 22 au 30 juin, le festival Mawazine organise dès le 19 de ce mois un concert before. Une «première» signée Abdeslam Ahizoune, président du festival depuis 2015.

En amont de la 17e édition du festival Mawazine, organisée du 22 au 30 juin 2018, "Mawazine, le before" se veut l’occasion de réunir, le temps d'un grand show, les scènes «marocaine et française», soit des chanteurs comme Maître Gims, Aminux, Cœur de Pirate, Black M et d’autres, lit-on dans un communiqué de Maroc Cultures, association organisatrice du festival présidée depuis 2015 par Abdeslam Ahizoune, par ailleurs patron de Maroc Telecom.

Au programme, "une soirée musicale de folie animée par T-Miss et Samid et qui portera très haut les valeurs de Mawazine: la tolérance, le partage, la diversité et l’ouverture!", lit-on encore.



L’accès à cette soirée sera gratuit "afin que tous les festivaliers puissent avoir un avant-goût de la 17e édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde". Des espaces seront réservés devant la scène aux détenteurs de cartes.

Cet événement se veut ainsi le véritable coup de départ du festival, un rendez-vous des plus attendus. «L’ouverture du festival Mawazine-Rythmes du Monde est chaque année un moment fort, donnant le coup d’envoi à neuf jours d’une programmation artistique de grande qualité, à la fois vitrine de la scène artistique marocaine et reflet des cultures du monde», écrit d’ailleurs Abdeslam Ahizoune en guise de mot du président pour l’édition de cette année.