La 17e édition du festival du court-métrage méditerranéen de Tanger aura lieu du 30 septembre au 5 octobre 2019. 5 films marocains ont été sélectionnés pour prendre part à la compétition.

Cinq films marocains seront en compétition lors de la 17e édition du Festival du Court-métrage méditerranéen de Tanger, prévu du 30 septembre au 5 octobre 2019. Dans la liste des productions en lice, on retrouve: "Les 400 pages" de Ghizlaine Assif, "Le chant du cygne" de Yazid El Kadiri, "Les enfants des sables" d'El Ghali Grimaiche, "La route" de Mohamed Oumai, et enfin "Yasmina" de Ali Esmili et Claire Cahen.

La commission de sélection des films de court-métrage marocains, qui s'est réunie au siège du CCM, est composée de Omar Benkhemmar, Critique de cinéma (Président), Fatima Yahdi, Journaliste, critique de cinéma (membre), Abdelatif El Bazi, Directeur Adjoint du Festival du Cinéma Méditerranéen de Tétouan (membre), Ahmed Araib, Critique de cinéma (membre)

La même commission a visionné 34 films marocains, avant d'en sélectionner 5.