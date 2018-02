© Copyright : DR

Une rencontre-débat autour de l’héritage littéraire du romancier Mohamed Choukri aura lieu à Fès les 15 et 16 mars prochain, à l’initiative de l’Institut français.

Cette rencontre-hommage, placée sous le thème "Mohamed Choukri, au temps présent", s’articulera autour de deux moments phares. Le premier sera la projection du documentaire Choukri, un homme sincère du réalisateur Driss Deiback.

Dans ce film, qui dure 48 minutes, le réalisateur revient sur la vie et l'œuvre de Mohamed Choukri. Tout y est abordé: l'exode de sa famille du Rif à Tanger, la violence de son père, son adolescence passée dans la rue, son apprentissage de la vie et son rapport à l'écriture (illettré jusqu'à 20 ans).

Dans un second temps, des réalisateurs, des écrivains et des chercheurs discuteront de l’héritage de Mohamed Choukri lors d'une table ronde.

Que reste-t-il de l'héritage de Mohamed Choukri et de cette littérature rebelle qui colle à la peau? Quel regard peut-on porter sur cet homme qui n’a pas cessé de marcher, d’arpenter les recoins les plus reculés dans la conscience et l’inconscience humaines?, sont quelques-unes des questions qui seront soumises au débat.

Pour Mustafa Akalay, commissaire de l’événement, "Mohamed Choukri nous manque énormément en ces temps où l’écrivain n’affronte plus la réalité avec son corps et son âme. Ce temps présent qui recule devant la sincérité et la folie d’être en perpétuel conflit avec la vie".