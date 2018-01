© Copyright : DR

La célébration de la 8e Journée annuelle de Fès aura lieu, du 4 au 7 janvier, à l’initiative du ‘’Forum marocain des initiatives environnementales’’.

Placée sous le thème "le développement de Fès et les questions de la durabilité", cette manifestation tend à débattre des mécanismes et des moyens à même de relancer la dynamique socio-économique de la ville et de mettre en valeur son patrimoine millénaire, afin de lui redonner son lustre d’antan.

Initiée notamment en partenariat avec la commune urbaine de la ville, le conseil régional et l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah, cette rencontre vise également à examiner les dysfonctionnements et les problèmes qui entravent le développement de la ville et entachent son paysage urbanistique.

Les participants à cette rencontre devront débattre de plusieurs axes, dont "les plans de développement de la commune urbaine", "les plans de développement de la région Fès-Meknès’", "débat sur le développement durable" et "les projets d’avenir".

La célébration de la 8e Journée annuelle de Fès prévoit la projection d’un documentaire thématique, des expositions de produits d’artisanat, une cérémonie en hommage à des artisans, des ateliers thématiques et des activités artistiques au profit des jeunes.

Fondée en 808 de l'ère chrétienne (192 H), la ville de Fès, classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, comprend, entre autres, 11 médersas, 43 écoles coraniques, 83 mausolées et zaouïas et 176 mosquées, dont l’université Quaraouiyine.