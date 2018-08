© Copyright : DR

"Echelles de vie" est la nouvelle exposition de l'artiste-peintre Abderrahim Yamou en Allemagne. La galerie Kuchling à Berlin parie sur son travail et présente ses oeuvres récentes du 30 août au 19 octobre. Avant-goût de l'aventure d'un artiste marocain qui s'exporte à l'étranger.

L’artiste peintre Abderrahim Yamou expose en solo à Berlin. La galerie Kuchling, créée il y a trois ans, propose à l’artiste marocain résidant entre Tahannouate et Paris une exposition personnelle.

Yamou démarre donc la saison des expositions tôt, à partir du 30 août, et donne à voir ses œuvres récentes jusqu’au 19 octobre dans ce bel espace berlinois.

Au total, 24 pièces seront exposées dans la galerie Kuchling située dans une place historique à l'est de Berlin, sur l’avenue Karl Marx. Cet espace expose pour la première fois un artiste marocain et parie sur Yamou après avoir montré un grand intérêt envers son œuvre. L’artiste est également très enthousiaste quant à son exposition à Berlin.

«C’est la première fois que j’expose en solo en Allemagne. J’y ai déjà participé à plusieurs expositions collectives. Je suis curieux de voir la réaction des Allemands. Berlin est une ville d’artistes et non pas une cité de marchands. Il y a beaucoup d’artistes mondialement connus, installés à Berlin. Quand il y a des vernissages, il y a énormément d’artistes qui se déplacent. J’aime bien me frotter aux regards de mes pairs», souligne Yamou. Et d’ajouter : «En dehors de ce côté flatteur d’avoir une carrière internationale, c’est quelque chose d’extrêmement stimulant. C’est ce que je cherche réellement».

Une autre raison explique l'enthousiasme de Yamou pour son exposition à Berlin. «La scène artistique allemande est différente de ce qui se passe en France. Les Français ont depuis les années 60 abandonné la peinture. En Allemagne c’est le contraire : les artistes allemands ont exploré toutes les nouvelles technologies mais en parallèle la peinture a continué d'exister et n'a jamais été marginalisée. Les plus grands artistes peintres dans le monde sont Allemands».

Exposer en Allemagne, le pays qui n'a jamais considéré que la peinture était morte, réconforte donc Yamou dans son besoin de continuer de peindre.

Intitulée Echelles de vie, l'exposition de Yamou à Berlin se situe dans la continuité de son travail dominé par le couvert végétal. Passionné de botanique, Yamou explore constamment le monde végétal en renouvelant à chaque fois sa façon de l'appréhender.