Bientôt une exposition-événement au Musée d'art contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) de Marrakech. Il s'agit de "New Waves: Mohamed Melehi et les archives de l'école de Casa", une exposition chronologique réalisée sous le commissariat de Morad Montazami et qui retrace, à travers des œuvres majeures de l’artiste, des affiches, photographies et archives inédites, la carrière artistique de Mohamed Melehi entre 1957 et les années 1980.

De sa période romaine à la révolution artistique opérée par l’Ecole de Casablanca, dont il fut l’un des chefs de file aux côtés de Farid Belkahia et Mohammed Chabâa, New Waves déroulera son parcours prolifique et florissant pour révéler son rôle clé dans le développement de la pédagogie de l'art et des pratiques expérimentales au Maroc ainsi que son important travail de designer et de muraliste, travail ayant largement contribué à façonner l'esthétique des réseaux artistiques au Maghreb.