L’artiste peintre Nabil El Makhloufi expose ses œuvres récentes, du 23 avril au 8 juin 2019, à la galerie d’art L’Atelier 21. Cet artiste, qui vit à Leipzig en Allemagne, renouvelle la figuration au Maroc.

La démarche artistique de Nabil El Makhloufi se caractérise par une figuration qui imprime un univers très particulier à ses toiles où dominent réalisme et symbolisme. Une étrange atmosphère de temps suspendu se dégage de ses œuvres. Les personnages que l’artiste crée ne sont jamais inertes. Ils imposent toujours une présence à la fois fragile et menaçante. Le spectateur se retrouve souvent à imaginer l’avant et l’après de la scène figurée. La narration est en effet inhérente à l’œuvre de Nabil El Makhloufi mais garde toujours un côté mystérieux: chaque personnage, chaque scène étant une fenêtre ouverte sur autre chose.

Les œuvres de Nabil El Makhloufi questionnent la place de l’individu dans la société. Les personnages semblent, en effet, bien souvent seuls, même lorsqu’ils sont au milieu d’une foule. Ils imposent toujours leur présence. Une présence calme, sereine qui ne cherche pas à crier qu’elle est là pour s’imposer. D’où le titre de cette exposition où le pluriel attribué au mot présence impose des acceptions qu’il est difficile de tenir dans la trame d’un discours parce qu’elles participent du mystère.

Raison (huile et acrylique sur toile, 145 x 114 cm, 2018 - 2019).

Si Nabil El Makhloufi ne nous révèle jamais précisément le lieu de ces scènes, il évoque subtilement le Maroc dans chacune de ses toiles, sans jamais tomber dans les clichés identitaires. «Restituer l'impalpable est le propre de tout véritable poète», explique Jamal Boushaba. «Et El Malkhoufi en est un, de poète. Soyons-en certains. Un poète qui nous souffle son épopée du quotidien héroïque dans un murmure. Sans vociférations lyriques ni effets de manche théâtraux».

Le Choix II (huile et acrylique sur toile, 180 x 140 cm, 2019).

Tout en étant enracinées dans la culture de son pays d’origine, les œuvres d’El Makhloufi se nourrissent aussi de la culture et de la terre où leur auteur vit : l’Allemagne. L’artiste est en effet diplômé de l’Académie des Arts Visuels de Leipzig (Allemagne), ville réputée pour sa célèbre école de la peinture figurative: la Neue Leipziger Schule. Les peintures de Nabil El Makhloufi s’inscrivent dans la lignée de la figuration qui distingue les peintres de Leipzig.

L’artiste vit et travaille à Leipzig.

Du 23 avril au 8 juin 2019 à la galerie d’art L’Atelier 21 21, rue Abou Mahassine Arrouyani (ex-rue Boissy-d’Anglas) - Casablanca 20 100. Tél : 05 22 98 17 85