Etats-Unis. Accusé de vider les salles de cinéma, Netflix s'offre sa première salle obscure à New York

Le Paris teater à New York

Netflix voit de plus en plus grand. Pour pouvoir projeter ses films dans les plus grandes manifestations cinématographiques comme la cérémonie des Oscars, ou encore le festival de Cannes, le géant américain vient d'acquérir une salle de cinéma à New York.

Ironie du sort ou comble de l'ironie? Accusé de mettre à mal les exploitants de salles de cinéma dans le monde, Netflix vient de s'offrir sa première salle obscure aux Etats-Unis. Cette plateforme de streaming possède désormais en effet le Paris Theater à New York, l'un des plus vieux cinémas mono-écran new-yorkais, qui avait mis la clé sous la porte, en août dernier. Cette salle de cinéma est désormais le domicile attitré, le premier du genre, du géant Netflix, qui va y programmer ses projections et ses propres sorties, dans cette salle même. de fait, il ne s’agit pas là d’une acquisition à proprement parler mais d’un contrat de bail pluri-annuel dont la durée n’a pas été précisée. «Ce cinéma emblématique va rester ouvert et devenir le domicile de Netflix pour ses événements exceptionnels, ses projections et ses sorties en salle», indique le groupe dans un communiqué de presse publié sur son site. Le coup de gueule de Steven Spielberg contre Netflix Ce n’est pas la première tentative d’incursion de Netflix sur ce marché. L’entreprise tente, depuis le mois d’avril dernier, d’acquérir l’historique Egyptian Theatre de Los Angeles. Ces initiatives traduisent, selon plusieurs médias américains, la volonté de Netflix de s'attirer la sympathie des têtes de pont du cinéma traditionnel, comme le réalisateur Steven Spielberg qui s’oppose au fait que des films de la plateforme puissent concourir aux Oscars. Dans son réglement, l'Académie des Oscars impose à Netflix de projeter ses films pendant au moins une semaine dans une salle de cinéma de Los Angeles. Idem, en France, pour le festival de Cannes.

Par Khalil Ibrahimi