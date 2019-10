Diapo. Reportage: au coeur de New Delhi et Bangalore

Le360 est en Inde, pays du Mahatma Gandhi. Pour l’occasion, notre équipe a visité deux des plus importantes villes du pays, à savoir New Delhi, la capitale, et Bangalore. Images à l’appui, on vous raconte l’Histoire ô combien fascinante de la plus grande démocratie au monde.

L’Inde est une terre de diversité culturelle, dense et riche. C'est l’une des civilisations les plus anciennes du monde avec un mélange complexe d’anciennes et de nouvelles traditions de l’Occident et de l’Orient. L’Inde est par ailleurs un havre de coexistence religieuse. La religion dominante est l’hindouisme, mais un nombre important de musulmans, bouddhistes, sikhs, jaïns, juifs et chrétiens vivent également dans le pays. Le360 a illustré pour ses lecteurs la culture indienne à travers un diapo réalisé au cours d'un voyage d'information, entrepris du 11 au 20 octobre à New Delhi, la capitale, et à Bangalore, la ville du savoir et de la technologie, par un groupe de journalistes marocains invités par le gouvernement indien. Un des sites emblématiques en Inde est le Mausolée Taj Mahal, situé dans la ville d'Agra, à 200 kms de New Delhi. Il a été construit entre 1631 et 1653 sous les ordres du Shah Jahan dans le but d'abriter la tombe de son épouse, la perse musulmane Taj Mahal, morte lors de l'accouchement de leur 14e enfant. Taj Mahal était aussi appelée Arjumand Bano Begum. Le Taj Mahal est une merveille d'architecture moghole, à la croisée des styles islamiques, iraniennes, perses et indiennes. A New Delhi, le public se bouscule pour visiter le Temple Humayun/Akshadham où est enterré le roi musulman des mongoles (17ème siècle). La capitale indienne abrite également le Temple des quatre régions de l'hindouisme. Le dieu Vishnu y est enterré aux côtés de ses déesses. L'Inde est aussi connue par sa musique diversifiée et l'art de la peinture. Elle compte beaucoup de galeries de peinture. A Bangalore, une visite au jardin botanique, le poumon de cette ville de près de 9 millions d'habitant, s'impose. Des arbres de différentes natures, vieux de plus d'un siècle et verdoyants restent témoins de la beauté de cette végétation. A Bangalore où la circulation routière est confrontée à d'immenses bouchons à l'instar de la difficile mobilité routière à New Delhi, le Palais de l'ex gouverneur de la ville constitue un trésor de l'histoire locale. Il s'agit d'une résidence construite en 1630 sur le modèle de l'architecture mauresque. Winston Churchill, le Premier ministre du Royaume-Uni de 1940 à 1945 durant la Seconde Guerre mondiale, l'avait visité avant que le roi d'Espagne de l'époque ne fasse la même chose en offrant au gouverneur une fontaine. De superbes tableaux de peintures y sont exposés.

Par DNES à New Delhi Mohamed Chakir Alaoui