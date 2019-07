Ce festival de musique électronique, pionnier au Maroc, prévu du 13 au 15 septembre prochain dévoile l’affiche définitive de son line-up 2019 avec Theo Parrish, Moodymann, Cassy B2B Eats Everything, Hercules & Love Affair, Amine K, Polyswitch, Monile et bien d’autres...

Oasis Festival révèle aujourd’hui le line-up définitif d’une cinquième édition qui fera date, du 13 au 15 septembre à Marrakech.

Les légendes américaines de Detroit, Theo Parrish, Moodymann et DJ Bone, ainsi que les fleurons techno Cassy, Dana Ruh et Anastasia Kristensen, vont mettre tout leur savoir-faire au service de ce festival pionnier au Maroc, sans oublier des sets live spécialement concoctés par Hercules & Love Affair, Baltra et Paranoid London.

La très prisée scène locale sera aussi de la fête, avec notamment Amine K, Polyswitch et Monile, pour mettre en avant la richesse d’une scène électronique marocaine en pleine ébullition.

La cinquième édition de l'Oasis festival reprend l’histoire au moment où tout a commencé, en revenant sur son premier site, l’étonnant Fellah Hotel de Marrakech.

Un écrin parfait pour offrir aux participants de fantastiques bains de soleil, pour danser sous les étoiles, se reposer dans ses jardins luxuriants et se rafraîchir dans l’eau cristalline des piscines, le tout mis en son par un line-up méticuleusement choisi parmi la crème de la musique électronique actuelle.

La troisième et dernière salve de noms à l’affiche amène un clinquant contingent d’artistes de Detroit, avec l’effervescente palette de styles du DJ Theo Parrish, le charme débridé du renégat house Moodymann et les sélections techno sans compromis de DJ Bone.

Le back-to-back au sommet entre les stars d’Ibiza, Cassy et Eats Everything, s’annonce déjà imprévisible, tandis que la house plus deep et dense de l’égérie Berlinoise Dana Ruh et les rythmes house minimalistes d’un Robag Wruhme, récemment revenu au format album sur le label Pampa Records, vont apporter quelques saveurs nouvelles à ce programme, qui promet d'être des plus éclectiques.

Pour compléter ses profils de DJs de haut vol, quelques-uns des meilleurs live shows du moment sont également invités à l'Oasis festival, avec notamment le très punchy et rétro mélange de house et de disco de Hercules & Love Affair, la tendance crue et warehouse des spécialistes Paranoid London et les nuances électroniques expertes de Baltra.

Comme toujours, un équipage dynamique d’artistes marocains jouera l’incontournable carte locale cette année, avec, en tête de liste Amine K, fondateur de Moroko Loko, et vétéran du festival puisque présent à chaque édition d’Oasis festival, sans oublier quelques habitués, comme les valeurs sûres Polyswitch, Malik et sa house old-school, ou le grand espoir Monile. Plusieurs nouveaux venus compléteront ce menu, comme Massimo et Nomads.

Place également aux assauts auditifs de l’électrisante Anastasia Kristensen, à la techno enjôleuse d’Archie Hamilton, aux humeurs mutantes de l’Écossaise Eclair Fifi et au mélange de house, hip hop épicé et darkwave psyché de la novatrice Sud-Coréenne 박혜진Park Hye Jin Park Hye Jin, pour compléter un lineup d’où émerge encore le DJ set exclusif de Chromeo.

Tous ces nouveaux noms rejoignent l’impressionnante liste d’artistes déjà annoncée au Oasis Festival 2019, parmi lesquels Amelie Lens, Apollonia, Dixon B2B Âme, Four Tet, Jayda G, Loco Dice, Mall Grab, Sonja Moonear et Seth Troxler, ainsi que la fine sélection d’artistes marocains déjà connue avec, par exemple, Driss Bennis de Casa Voyager et le selector tous azimuts Yasmean.

De quoi faire de cette cinquième édition du Oasis Festival le must de son histoire.

Avec son décor planté aux portes des splendides montagnes de l’Atlas, son programme ouvert sur les arts et la culture, ses séances de yoga quotidiennes et ses gourmandes invitations aux plaisirs de la cuisine locale, Oasis Festival est assurément l’une des plus inoubliables, authentiques et dépaysantes expériences festivalières que l’on puisse trouver sur la planète.

Oasis 2019 se déroulera du 13 au 15 septembre 2019.

Réservez vos places et restez à l’affût des dernières news sur theoasisfest.com.