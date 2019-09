Projet culturel phare et un des monuments architecturaux majeurs des temps modernes au Maroc, le Grand théâtre Mohammed VI de Rabat prend forme. Les images.

Le grand théâtre de Rabat, qui doit porter le nom du souverain, est l'ultime oeuvre signée par feue Zaha Hadid, fabuleuse architecte déjà entrée dans la légende.

Il se trouve aujourd'hui dans la dernière étape de sa réalisation: celle des finitions. Les travaux vont bon train pour que ce projet soit finalement livré, au plus tard, au cours de l'année 2020.

Cet ouvrage, la plus grandiose oeuvre architecturale à vocation culturelle et artistique du Maroc, fait partie du grand chantier qui fera mériter, à terme, à la capitale la dénomination qui lui a été choisie: "Rabat, ville lumière et capitale marocaine de la culture".

Le coût pour cet investissement est évalué à 1,2 milliard de dirhams. Le maître d'ouvrage est l'Agence d'Aménagement de la vallée du Bouregreg, que préside Saïd Zarrou.

Le but ultime de ce grand théâtre sera d'en faire un véritable phare culturel à même d'abriter les plus grands événements culturels du royaume (musique, théâtre, spectacles et concerts) et, à travers ce projet, placer le Maroc en position avantageuse sur l'échiquier culturel et artistique mondial.