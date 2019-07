next

Le programme du festival d'El Haouz, qui a démarré le 22 juillet, a été modifié suite au drame d'Ijoukak lorsqu'un éboulement a fait 15 victimes. Les détails.

Le festival El Haouz, fondé par l'artiste peintre Mohammed Mourabiti, est en deuil. Le programme de cette édition 2019, qui s'acheve ce samedi 27 juillet, a changé suite au drame de la commune d'Ijoukak qui a fait 15 morts.

Dans un communiqué, les organisateurs annoncent que, par solidarité avec les familles des victimes, tous les concerts et les activités festives sont annulés. Seuls les projections cinéma, en plein air et silencieuses, et les ateliers artistiques ont été maintenus.

Des bougies ont été allumées à la mémoire des défunts.