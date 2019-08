© Copyright : DR

En l'absence d'informations officielles à propos du futur gestionnaire du Grand Théâtre de Casablanca, les spéculations vont bon train. Dernière rumeur en date: le célèbre groupe français Lagardère aurait été choisi pour gérer ce site. Qu'en est-il vraiment?

Le groupe Lagardère dément formellement avoir été chargé de la gestion du Grand Théâtre de Casablanca.

Depuis plusieurs mois, et face au silence des responsables de la ville, plusieurs rumeurs quant à la gestion de cet établissement culturel par le mastodonte français circulent sur les réseaux sociaux.

Contactée par le360, une source à la fondation Jean-Luc Lagardère, le bras culturel et évènementiel du groupe, déclare qu'il s'agit là d'une fausse information.

Le silence du groupe Casa Aménagement, maître d'ouvrage du projet du Grand Théâtre de Casablanca, ne fait qu'alimenter les rumeurs.

A un mois à peine de la livraison supposée du Théâtre à la Ville de Casablanca, aucune information officielle n'a encore été émise.

Qui sera le directeur artistique du Grand théâtre? Quelle sera l'entité qui va gérer son fonctionnement et sa programmation artistique? Ces questions sont en suspens et méritent une réponse. En attendant, les spéculations vont bon train.

Du côté de la Région du Grand Casablanca, on nous informe que les deux osciétés de développement local, Casa Aménagement, dirigée par Driss Moulay Rachid, ainsi que Casa Event et Animation, dirigée par Mohammed Jouahri, assureront la gestion du site durant une phase transitoire, en attendant de lancer les appels d'offres et de choisir une entreprise qui sera dotée d'un cahier des charges bien précis. Ce qui ne rassure guère sur la qualité des prestations qui seront assurées par ce bijou architectural.