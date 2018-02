© Copyright : DR

Le Cénacle de Casablanca organise à partir de demain mercredi 28 février, date du vernissage, l’exposition «Un défi devenu passion» à la salle polyvalente de la Direction régionale du ministère de la Culture et de la communication de Casablanca.

Cette exposition verra la participation de 7 artistes peintres, parmi les membres du Cénacle et se prolongera jusqu'au 15 mars 2018

Les artistes peintres dont les œuvres seront présentées, à savoir Latifa Farhat, Larbi Bargach, Lemnouar Benali, Abdelatif Benjelloun, Abdellah Fath, Abdelaati Midafi et Said Raki, ont tous une formation de banquier et se sont donné comme défi d'exprimer librement leur passion pour l'art.

C'est au sein d'un atelier du Club d'Attijariwafa bank que l'ensemble des artistes participants ont vu leur passion grandir et leur défi murir, encouragés par leur mentor, l'illustre peintre Abdelkebir Rabi.

Cette exposition permettra à ces artistes de confronter leurs créations au regard avisé du public.