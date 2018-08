© Copyright : DR

L'actrice américaine Scarlett Johansson est classée parmi les actrices les mieux payées au monde selon le magazine américain Forbes. La chouchou de Woody Allen a quadruplé ses revenus d'une année à l'autre.

Scarlett Johansson est en tête du classement annuel des actrices les mieux payées au monde du magazine Forbes. A 33 ans, cette actrice, chouchou de Woddy Allen, a quadruplé ses revenus d'une année à l'autre à la faveur de son rôle dans Avengers- Infinity War, dernier épisode de la série Marvel-Walt Disney. La veuve noire de la saga domine le classement avec 40 millions de dollars.

Scarlett reprendra son personnage de Black Widow (la Veuve noire) dans un nouvel opus de la franchise, en salle en 2019. Et si la production est encore à confirmer, Marvel a prévu de réaliser un film entièrement dédié à cette espionne russe aux talents fatals au début des années 2020.

L'estimation des revenus par Forbes prend en compte les cachets des actrices mais aussi leurs contrats publicitaires. Derrière Scarlett Johansson on retrouve Angelina Jolie (28 millions de dollars) et Jennifer Aniston (19,5 millions de dollars). S'en suivent Jennifer Lawrence (18 millions), Reese Witherspoon (16,5 millions), Mila Kunis, Cate Blanchett, Melissa McCarthy et Gal Gadot.